Wenn wir Option 1 und 2 ausschließen, dann könnte es ja tatsächlich auch sein, dass Britney Spears eine echte Leidenschaft für das Malen entdeckt hat und jetzt einfach mal richtig was wagt. Frei nach dem Motto: „Sometimes you just gotta play!!!!!!“ Und wenn sie sich dabei in pittoresken Jane-Austen-Kulissen, in knappem Höschen und Turnschuhen am wohlsten fühlt, ist dagegen rein gar nichts einzuwenden. So sehr wir das alles aber auch glauben wollen – es fällt uns partout nicht leicht. Ehrlich nicht.