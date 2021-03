Online-Dating ist für mich als dicke, Schwarze Frau fast unmöglich

Und leider bestimmt dieser immer noch verbreitete Stereotyp eben auch, wozu sich andere Lesben hingezogen fühlen. Der Glaube, heterosexuelle Frauen würden sich femininer, homosexuelle Frauen hingegen maskuliner kleiden, sorgt zum Beispiel dafür, dass viele junge lesbische Frauen ihren „Typ“ als „ butch light“ bezeichnen – also „lernen“, auf Frauen zu stehen, die sich maskuliner anziehen. Und auch die Vorstellung, dass alle Lesben weiß und dünn seien, ist in der Popkultur überall zu sehen, was wiederum Lesben ausgrenzt, auf die das eben nicht zutrifft. Wenn die lesbischen Frauen, die wir in den Medien kennenlernen, aussehen wie Ellen Degeneres und Kristen Stewart, wird das natürlich auch zum „wünschenswerten“ Bild einer Lesbe. Ich will nicht behaupten, dass alle jungen Lesben in diese Falle tappen – viele tun es aber definitiv. Und was wird dann aus Schwarzen und Braunen homosexuellen Frauen? Die einfachste Antwort lautet: Dann lieben wir eben einander. In meiner Stadt zum Beispiel ist das aber eben nicht so leicht. Die Segregation ist hier stark ausgeprägt – und meine Dating-Optionen in der Nähe sind daher eben größtenteils weiß, meistens auch dünn. Es fällt mir schwer, Frauen zu treffen, die aussehen wie ich.