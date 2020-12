6 Tricks, mit denen du trotz Maske das Beste aus deinem Make-up rausholst

Wenn du von vornherein darauf verzichten kannst, Foundation und Concealer an Stellen aufzutragen, die später von der Maske verdeckt werden – also quasi die gesamte untere Gesichtshälfte –, solltest du das unbedingt tun. (Dermatolog:innen sind sich nämlich sicher, dass sich schweres Make-up negativ auf die Luftfeuchtigkeit unter der Maske auswirken und so die Talgproduktion deiner Haut hochfahren kann, was wiederum für verstopfte Poren und Unreinheiten sorgt.) Wenn du aber zum Beispiel am Kinn oder der Nase Pickel oder rote Stellen hast, die du trotzdem abdecken möchtest, solltest du auf jeden Fall darauf achten, das Make-up dementsprechend zu fixieren. „Meine Empfehlung: Foundation und Concealer mit leichter Deckkraft“, sagt Agha. „Darüber verwendest du dann ein farbloses Puder oder Setting Spray, das quasi als Schutzschicht zwischen dem Make-up und deiner Maske liegt.“