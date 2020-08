Maskné : 5 conseils pour se maquiller quand on porte un masque

La crise de Covid-19 a indéniablement changé notre rapport au maquillage et à la beauté. À ce stade du déconfinement, on est nombreu·ses·x à s'être retrouvé confronté au dilemme, certes peu complexe, de savoir s'il fallait ou non se maquiller pour s’aventurer dehors. Quel que soit votre mode opératoire - extensions de cils et sourcils laminés, rien de plus qu’une couche de crème solaire, ou quelque part au milieu (une touche de mascara et de correcteur autour des yeux) - il est important de connaître les bonnes pratiques pour combiner maquillage et port du masque sans affoler votre peau.