8 produits exceptionnels qui ont transformé ma peau

Même si le fait de limiter un maximum les informations et de rester en contact avec mes ami·es, ma famille et mes collègues m'a aidée à gérer la situation au mieux, une routine de soins solide et cohérente est inestimable lorsqu'il s'agit d'apporter un changement significatif. Deux mois de confinement et ma peau est en voie de guérison grâce à une armée de produits approuvés par des expert·es que j'utilise depuis le début. Et bien que chaque type de peau soit différent, des ingrédients comme le rétinol, la vitamine C et l'acide hyaluronique sont extrêmement bénéfiques pour tou·tes.