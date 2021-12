“Lunettes anti-cernes” : l’astuce make-up TikTok qui fait fureur

J'ai choisi le correcteur Luminous Silk de Giorgio Armani (44,90 €) pour la précision de son applicateur et, à l'instar de tou·tes·s les makeup artists, j'ai opté pour une teinte un ou deux tons plus claire que mon fond de teint. Dessiner les lunettes était facile, même si j'ai fini par ressembler à une piètre imitation d'Harry Potter. Pour être tout à fait honnête, je me sentais un peu ridicule. Je comprends pourquoi les TikTokeu·r·se·s étendent l'anti-cernes jusqu'aux tempes (cela soulève et sculpte, un peu comme un contouring inversé où l'on utilise des teintes claires sur des tons plus foncés et bronzés) mais je n'ai pas vraiment compris l'intérêt d'appliquer du produit sur l'arête de mon nez. Mais je devais faire confiance au processus, alors j'ai pris l' éponge The Basic B Sponge Applicator de Huda Beauty (19 €) et je me suis mise à estomper.