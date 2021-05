De l’autobronzant comme crayon à lèvres – cette astuce TikTok va vous surprendre !

Si cette astuce est plutôt ingénieuse, le crayon à lèvres est beaucoup plus facile à appliquer. Selon MAC Cosmetics, les ventes de crayons à lèvres nude en particulier ont augmenté l'année dernière, avec des best-sellers tels que Spice, Whirl, Cork, Soar et Stripdown. Non seulement le crayon à lèvres optimise la forme des lèvres, mais il donne au rouge à lèvres une base à laquelle il adhère plus longtemps (ce que l'autobronzant ne fait pas) et permet une application beaucoup plus précise et impeccable du rouge à lèvres. Selon moi, les crayons MAC sont les plus crémeux et les plus pigmentés de tous les crayons à lèvres disponibles sur le marché, mais j'aime aussi le Lip Definer de Victoria Beckham Beauty qui est tout aussi précis, le crayon à lèvres Lip Liner de NYX Professional Makeup, qui définit sans accrocher, et le Velvet Matte Lip Pencil de NARS, qui fait aussi office de rouge à lèvres mat.