En prime, Parsons nous dit que son astuce inédite pour appliquer le rouge à lèvres résiste au port du masque. "Comme les mannequins devaient porter des masques après l'application, nous avons conçu le look de manière à ce que les taches de rousseur ne bougent pas", nous dit-elle, ajoutant que le résultat final semble totalement naturel. "Pensez-y, quand vous êtes en vacances - ou de retour de vacances - vous ne portez pas vraiment beaucoup de maquillage". On est à la fois impressionné et inspiré, et on vous parie que les fausses taches de rousseur pourraient bien devenir la tendance automnale du maquillage no-makeup.