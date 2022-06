Daniel est un grand fan du look monochrome en été : il utilise une poudre bronzante pour définir les pommettes, donner de l'éclat au front, au nez et au menton, et pour définir les yeux. (C'est ce qu'il fait lorsqu'un·e client·e demande un maquillage sans effort.) Mais au lieu d'appliquer une bande de bronzeur sur la paupière, Daniel prend un pinceau duveteux et l'applique uniquement dans le creux de la paupière, en l'estompant d'avant en arrière pour obtenir un look doux et diffus. "Cela a une sorte d'effet sculptant, qui creuse votre regard et vous donne de la définition sans utiliser d'ombre à paupières. Cela apporte une réelle profondeur", affirme Daniel.