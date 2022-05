Avec 44 millions de vues sur l'application à ce jour, les soins teintés se trouvent dans la zone confortable entre un fond de teint à couvrance légère et votre produit de soin le plus hydratant. La sensation ? Légère comme une plume. Le fini ? Ultra naturel. Contrairement aux produits de base plus lourds, les soins teintés permettent à la peau de ressembler à de la peau tout en dissimulant très subtilement les problèmes que vous pourriez avoir, comme les rougeurs, les cicatrices ou les boutons.