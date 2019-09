C'est bien ce qu'on pensait. Et bien il est temps d'oublier vos préjugés, car l'autobronzant transparent est arrivé, et ça change tout à la question de savoir quel est le meilleur autobronzant ! Plus de risques de transfert sur votre literie, plus d'odeur aigre-douce et surtout plus de risque de se retrouver avec des tâches oranges. Le fait est qu’il est pas nécessaire que la formule soit teintée pour fonctionner. La plupart du temps, les colorants sont là pour modifier légèrement le résultat final, ou pour servir de guide à l'application.