Acide fulvique : la nouvelle vitamine C pour les peaux sensibles

Le masque à la boue Ultramoor d'Omorovicza est un des favoris de la rédaction beauté. Il absorbe l'excès d'huile et neutralise la saleté et les impuretés. Le masque Peptide4 Thousand Flower d'Elemis est un peu plus doux et utilise l'acide fulvique et l'acide lactique exfoliant pour une peau plus fraîche, radieuse et éclatante. Le produit vedette de R29 est le Fulvic Acid Brightening Cleanser de The Inkey List qui est un gel nettoyant doux pour la peau. La tourbe (à forte teneur en acide fulvique) est incorporée dans la formule, ce qui permet de déloger le maquillage et de donner à la peau un aspect plus lumineux et plus uniforme au fil du temps.