L'acide hyaluronique acétylé est encore assez méconnu dans les produits de soins de la peau. Si vous voulez plus de choix, l'hyaluronate de sodium (une forme saline d'acide hyaluronique qui pénètre mieux la peau que le HA ordinaire) peut être tout aussi bénéfique selon les experts, et est plus largement utilisé. "Eucerin utilise le hyaluronate de sodium, la forme saline hydrosoluble de l'acide hyaluronique, parce qu'il est plus stable", explique Dylan Griffiths, responsable médical chez Eucerin , ce qui permet de réaliser son travail plus efficacement que l'acide hyaluronique ordinaire. Essayez le sérum booster d'hydratation Hyaluron-Filler de Eucerin (18,95 €) , après le nettoyage et avant la crème hydratante ou la crème de jour Hyaluron-Filler SPF 15 (26,20 €) , si vous préférez utiliser uniquement de la crème hydratante le matin. Ces deux produits éliminent les ridules, réduisent la sensation d'inconfort et de tiraillement après le nettoyage et rendent la peau plus souple.