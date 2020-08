La glycérine : l’ingrédient tendance pour une peau glowy

On ne peut pas nier le pouvoir de transformation de la crème hydratante . Sans elle, la peau peut souvent paraître terne et sèche ou être inconfortablement tendue et rugueuse au toucher. Les ingrédients de base de nombreux hydratants sur le marché comprennent presque toujours de l'acide hyaluronique pour une hydratation en profondeur, de la vitamine C pour illuminer la peau et la protéger contre la pollution, et un écran solaire pour protéger la peau des rayons UV. Mais il y a un ingrédient de soin de la peau que tout le monde recherche sur Google en ce moment, et qui se fait un peu plus discret que les termes de beauté mentionnés plus haut.