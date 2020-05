Beauté : 4 crèmes pour les yeux à base de rétinol

"Le rétinol est peut-être l'ingrédient le mieux étudié dont nous disposons pour lutter contre l'apparition des ridules et des rides", affirme Joshua Zeichner , dermatologue basé à New York. "La peau sous les yeux est l'une des plus fines du corps, elle est donc la plus exposée au risque de développer des ridules, des rides et des poches. Le rétinol peut remédier à tous ces problèmes".