Comment établir une routine de soin optimale pour votre type de peau

"Les personnes ayant une peau sensible ou réactive décrivent souvent une sensation de brûlure et de picotement", explique le Dr Zainab Laftah , dermatologue consultante à la Omniya Clinic de Knightsbridge. "Lorsqu'elle est associée à une rougeur et à une desquamation, une affection sous-jacente de la peau (par exemple la rosacée , la dermatite de contact ou l'eczéma) peut être présente, mais certaines personnes ont une peau sensible souvent en raison d'une barrière cutanée affaiblie. Chez certain·es, elle est causée par un déclencheur environnemental ou une sur-exfoliation". Votre première étape ? Revenez à l'essentiel avec des soins sans parfum pour réparer et restaurer la barrière cutanée. "Des ingrédients tels que les céramides et les acides gras aideront à reconstituer la barrière lipidique, tandis que des humectants comme l'acide hyaluronique et la glycérine aideront à retenir l'humidité dans la peau", explique le Dr Laftah.