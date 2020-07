Beauté : j’ai arrêté le rétinol pour de nouvelles alternatives naturelles

"En bonne quantité (plus de 0,3 %), le rétinol augmente le renouvellement des cellules de la peau et encourage l'élimination des cellules endommagées pour révéler une nouvelle peau, lisse et saine", explique le Dr Nick Lowe, dermatologue consultant à la Cranley Clinic de Londres. Il continue : "Le rétinol aide à corriger les taches brunes et aussi à stimuler la production de collagène, en repulpant les ridules. Le processus de desquamation de la peau débouche également les conduits de sébum obstrués, de sorte que le rétinol peut également aider à traiter l'acné". Compte tenu des capacités particulières du rétinol, il n'est pas surprenant que je sois accro. Après l'avoir utilisé pour la première fois il y a dix ans, mes pattes d'oie et mes rides frontales étaient à peine perceptibles en quelques semaines. Ma peau était plus claire, mes pores semblaient plus resserrés et les zones endommagées par le soleil et la pigmentation s'étaient estompées.