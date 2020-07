Masque facial : un facteur déclencheur de la rosacée

Le coupable le moins surprenant est sans doute le masque facial , un accessoire nécessaire - mais pas nécessairement agréable - puisque la COVID-19 continue de se répandre en France. "La rosacée étant le résultat d'un dysfonctionnement de la barrière cutanée et d'une hypersensibilité autour des vaisseaux sanguins du visage, le port d'un masque peut exacerber la maladie", explique le Dr Gonzalez. Le mélange de frottement, de chaleur et d'humidité créé sous le masque vous rend non seulement plus susceptible d' avoir de l'acné , mais aussi des poussées de rosacée. Le Dr Gonzalez souligne que cela ne doit pas décourager le port du masque , car il est essentiel de se protéger et de protéger ceux et celles qui vous entourent. Optez pour des masques respirants (mais efficaces) , choisissez des tissus légers et emportez un masque supplémentaire lorsque vous êtes en déplacement, au cas où le vôtre commencerait à être un peu trop humide.