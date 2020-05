"J'ai senti qu'il y avait un réel besoin [d'un masque facial élégant]", explique Hillary Taymour, fondatrice de la marque de vêtements durables Collina Strada . "Je portais des masques aux couleurs vives pour me rendre à mon studio et cela faisait sourire tous les passants. Alors pourquoi ne pas faire ce cadeau au grand public ?"Taymour a commencé à produire des masques non médicaux à la mi-mars, en s'appuyant sur les compétences du mannequin et amie Sasha Melnychuk pour concevoir un masque à la fois protecteur et hautement personnalisé. Le produit final : un remarquable mariage de motifs mettant en vedette les rubans signature de Collina Strada - un incontournable des défilés de la marque - fabriqué à partir de chutes de tissus aux imprimés vibrants. Cette approche créative permet de répondre aux besoins des consommateurs pendant la pandémie et de respecter les directives du gouvernement sans perdre de vue le style unique de chacun·e. Nous ne sommes pas habitué·es à cacher ainsi une partie de notre visage et cela peut encore nous paraitre très inconfortable, mais cela ne signifie pas que l’on doit sacrifier notre style pour autant. En choisissant un imprimé représentatif de votre esthétique et en faisant un achat dont vous savez qu'il profitera à ceux qui en ont besoin, le port d'un masque peut devenir plus qu'une simple responsabilité collective - cela peut être une toute nouvelle forme d'expression de soi.