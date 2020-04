La tendance du bandana pour les masques DIY

Les tendances peuvent aller et venir par vagues, mais le bandana est un accessoire qui parvient toujours à se maintenir à flot dans l'océan de la mode en constante évolution. Que vous en ayez porté un pour compléter l'ultime tenue d'inspiration western ou que vous en ayez acheté un lot entier en préparation de la saison des festivals, vous avez probablement fait connaissance avec ce foulard décontracté au fil des ans. Et aujourd'hui, l'humble bandana est plus demandé que jamais en raison de sa capacité à se transformer rapidement en masque facial - et ça, sans kit de couture.