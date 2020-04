Covid-19 : fabriquer un masque n’a jamais été aussi facile

En effet, "en situation de pénurie de masques et alors que la priorité d’attribution des masques FFP2 et des masques chirurgicaux acquis par l’État doit aller aux structures de santé (établissements de santé, établissements médico-sociaux, professionnels de santé du secteur libéral) et aux professionnels les plus exposés, l’Académie nationale de Médecine recommande que le port d’un masque « grand public », aussi dit « alternatif », soit rendu obligatoire pour les sorties nécessaires en période de confinement", déclare l'Académie Nationale de Médecine. Ainsi, le port de masque dit "alternatif" est bien autorisé et il existe plusieurs possibilités approuvées pour vous couvrir le visage de manière adéquate - et ça sans bouger de chez vous.