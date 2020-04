Massage facial : 3 étapes pour lifter et sculpter votre visage

À ce stade, Theron dit que votre peau aura l'air plus fraîche, avec un éclat naturel dû à l'augmentation du flux sanguin et de la circulation. Bien entendu, comme pour le yoga ou la méditation, la régularité est essentielle pour tirer le meilleur parti de votre massage facial à la maison. "Plus vous serez en phase avec les muscles de votre visage, en remarquant où se situent les tensions et quelles zones nécessitent plus de travail, plus votre pratique sera efficace", explique Theron. "Prenez le temps et assurez-vous que votre technique soit correcte - même cinq minutes de travail feront une différence au niveau du teint, des tensions et de la fermeté de votre peau".