Gesichtsmassage für zuhause: In 3 Schritten zu einem frischeren Look

DIY-Facials können nicht nur dabei helfen, die Durchblutung zu fördern und Verspannungen an den Schläfen und im Kiefer zu lockern, sondern auch geschwollenen Augen entgegenwirken und für einen frischeren Look sorgen – was super ist, wenn du keine Lust hast, dich extra für das Zoom-Meeting zu schminken, du aber trotzdem nicht ganz so groggy aussehen willst, wie du dich fühlst. Wenn du die bestmöglichen Resultate erzielen willst, musst du allerdings ein paar Dinge beachten – und ich rede nicht nur davon, dass du dir natürlich unbedingt die Hände waschen solltest, bevor du dir im Gesicht herumdrückst.