Fast hätte man glauben können, dass der Sommer 2016 kein Ende nimmt. Bis tief in den September hinein durften wir uns in Berlin über scheinbar unendlich viele Sonnenstunden und milde Temperaturen um die 20 Grad freuen. Doch früher oder später ist in Deutschland eben immer Schluss mit dem schönen Wetter. Das zeigt sich diese Woche besonders bitter bei Wind und andauerndem Nieselregen. Da fühlt man sich nicht nur direkt fahl und platt, sondern sieht leider auch ganz schnell so aus. Die Urlaubsbräune ist längst vergessen und der Teint strahlt in einem ähnlichen Grau wie der wolkenverhangene Himmel.