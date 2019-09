Zum Glück gibt es da mittlerweile diverse Helferlein, die unseren Teint in Windeseile von fahl auf urlaubserholt bringen. Vom Solarium halten wir uns der Gesundheit zu liebe aber fern halten und auch Selbstbräuner funktionieren manchmal einfach nicht schnell genug. Deswegen lieben wir Spray Tanning! In kürzester Zeit zaubert die Prozedur eine gleichmäßige, natürliche Bräune - ganz ohne UV-Strahlen und Creme-Stress. Hier haben wir die 5 besten Adressen in Deutschland für euch parat!