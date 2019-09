So schlicht wie das Tool ist denn auch die Anwendung: Zuerst gibst du ein pflegendes Serum oder Öl auf dein Gesicht, damit der Stein gut über deine Haut gleitet. Mit leichtem Druck ziehst du diesen nun langsam immer von der Gesichtsmitte weg. Du kannst den Stein unter den Augen anwenden (Achtung, hier noch weniger Druck ausüben!), entlang der Augenbrauen, die Stirn hoch, entlang der Kiefermuskeln, an den Schläfen... überall. Die kleine Aussparung, die die Gua Sha Schaber für das Gesicht haben, machen ihn super easy in der Anwendung auch in feinen Gesichtsbereichen.