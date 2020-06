Unsere Beauty-Routine ist gerade in stressigen Zeiten wie eine Art Selfcare, meinen Nataliya Robinson , Hautexpertin und Gründerin von Quantum Botanika , und Sarah Murrell von By Sarah London . Und gerade die Pandemie hat für sehr viel Stress in unserem Leben gesorgt. „Dinge mit den eigenen Händen zu erschaffen, war für mich schon immer eine sehr meditative Praxis“, sagt Sarah. „Wir sitzen die meiste Zeit des Tages vor unseren Laptops oder haben das Smartphone in der Hand. Da hat es doch irgendwie etwas Magisches, wenn du etwas mit den eigenen Händen erschaffen kannst, um dich so selbst zu erden.“