Netflix & Care – Die passende Gesichtsmaske zu deiner Netflix-Serie

Zwischen all dem Stress im Alltag gibt es ein Ritual, dass ich mir nicht nehmen lasse. Egal, wie lang der Tag war, wie oft ich mich geärgert oder gefreut habe, wie gestresst ich nach Hause komme oder wie müde ich bin: mindestens einen Tag in der Woche nehme ich mir abends Zeit für eine Gesichtsmaske. Ich zelebriere es regelrecht! Denn gibt es etwas schöneres, als sich mal eine halbe Stunde nur Zeit für sich zu nehmen, die Augen zu schließen und anschließend wie Phönix aus der Asche aus dem Trott des Alltages emporzusteigen? OK, das klingt jetzt vielleicht etwas pathetisch, aber dieses kleine Mini-SPA ist nicht selten das Licht am Ende des Tunnels. Bei der Wahl der Masken haben es mir vor allem straffende und durchblutungsfördernde Mittelchen angetan, da ich mich danach tatsächlich fühle, als wäre meine Haut einem Makeover unterzogen worden. Zu meiner zweiten Leidenschaft, zu der ich allerdings viel seltener komme, ist das exzessive Gucken von Serien auf Netflix. Nerd, der ich im Herzen bin, fühle ich mich hier vor allem in der Mysterie-, Horror- und Crime-Abteilung zu Hause. Aber auch Comedy á la Friends oder New Girl bekomme ich gut rein. Nun kommt der Clou: Beide Spleens lassen sich unglaublich perfekt miteinander verbinden. Denn wie lässt sich die Zeit, in der meine sorgfältig aufgetragene Maske einwirkt besser nutzen, als mit dem Gucken einer Serie? Ich möchte behaupten, dass ich diese Disziplin gar perfektioniert habe, denn meine Masken suche ich gerne Genregerecht zur anvisierten Serienfolge am Abend heraus. Das ist wie Feng Shui für's Gesicht, ich sage es euch. Zeit also, für euch die passenden Kombinationen aus Pflege und Binge Watching zusammen zustellen für nicht enden wollende Sessions aus Netflix 'n' Care.