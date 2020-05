Mach deine Füße summer-ready – mit diesen Peelings & Masken

Und das ist auch absolut verständlich, denn beim Zoom-Meeting hält man ohnehin selten die Füße in die Kamera und spazieren gehen kannst du schließlich auch in Sneakern. Außerdem war es bis jetzt ja auch noch nicht sooo warm. Aber der Sommer rückt immer näher und mit ihm die Sandalenzeit. Deswegen wäre es keine schlechte Idee, so langsam doch mal über das Thema Fußpflege nachzudenken.