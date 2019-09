Ebenso wie der Darm ist auch die Haut Lebensraum für zahlreiche, lebende Mikroorganismen, also Bakterien. Dieser als Mikrobiom oder auch Mikroflora bekannte Bakterienteppich erhält den natürlichen Säureschutzmantel der Haut und stärkt sie gegen freie Radikale, Krankheitserreger und bösartige Bakterien (etwa Entzündungsbakterien). Gleichzeitig stärken sie die Hautzellen und machen so weniger anfällig für sichtbare Zeichen von Stress oder Müdigkeit. In anderen Worten: Deine natürliche Bakterien-Barriere ist der Türsteher deiner Haut.