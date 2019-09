1:0 für Beauty aus Südkorea – Diese 5 Produkte sind für immer in der Hall of Fame

Vor zwei Wochen hätte ich mich wahrscheinlich dem deutschen Großkotztum angeschlossen und gesagt, dass die immerhin als aktueller Noch-Weltmeister amtierende deutsche Elf auch in dieser Weltmeisterschaft als einer der heißen Favoriten ins Rennen geht. Ich habe nämlich eigentlich gar keine Ahnung von Fußball und will es auch nicht. Ich will nur wissen, wer gewinnt.