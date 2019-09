Diese 10 Peelings kommen ohne Mikroplastik aus

Aber was ist Mikroplastik und warum interessiert es die Fische im Atlantik, womit ich mir den Schmutz des Tages abreibe, fragst du dich nun vielleicht. Als Mikroplastik bezeichnet man unlösliche, synthetische Kunststoffe, die kleiner als 5 Millimeter sind. Mikroplasitk wird als Reibe-, Binde- oder Füllmittel in kosmetischen Produkten verwendet und gelangt durch unser Abwasser über lokale Kläranlagen schließlich in unsere Umwelt und Gewässer, wodurch sie etwa von Fischen, Bienen, Kühen und Vögeln aufgenommen werden – und schlussendlich wieder von dir und mir. Klingt beängstigend und ist es auch. Daher zeigen wir euch in diesem Artikel nicht nur, wie ihr Mikroplastik in eurer Kosmetik entlarven könnt, sondern zeigen euch zehn kunststofffreie Alternativen, die euren Geldbeutel schonen.