Ich habe von der sogenannten Layering-Technik gelesen. Wie genau funktioniert das?



Damit ist die Beautyroutine der Koreaner gemeint, die aufeinander aufbaut. Meine folgt diesen Schritten: Make-up-Entferner, Cleanser, Toner, Essenz-Toner (ein reichhaltiger Toner mit mehr Wirkung, wie zum Beispiel einem liftenden Effekt), Serum, Creme, Augencreme. Etwa einmal pro Woche benutze ich ein Peeling, zwei bis drei Mal pro Woche eine Maske, z.B. mit Whitening-Effekt. Die Europäer schreckt das Wort ab, weil sie glauben es ist eine Bleiche. Aber es geht um einen ebenmäßigen Teint, der richtig strahlt. Das mache ich jeden Tag so. Nur am Morgen verwende ich keine Maske und benutze nur einen Toner. Es dauert etwa 15 Minuten und am Abend etwa 20 bis 25 Minuten oder länger, je nach Maske, da sie einwirken muss.



Das dauert ja ewig.



Probier es aus! Man denkt vielleicht zuerst: Wow, so viel Zeit für Hautpflege? Aber ich bin daran so gewöhnt, dass ich diese tägliche Routine als Entspannung sehe, sie genieße und mich danach gut fühlen.



Man sagt Koreanerinnen nach, dass sie von schöner Haut geradezu besessen sind.



Ja absolut. In Korea ist wirklich jeder ­– egal ob Frau oder Mann – gepflegt und sieht ordentlich aus. Ich glaube es gehört zur Mentalität. Sie sind sehr konkurrenzbewusst und wollen immer wie die beste Version ihrer selbst aussehen, um einen guten Job zu finden. Ich finde schöne Haut auch extrem wichtig. Es gibt Selbstvertrauen.