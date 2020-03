Zoom : l’outil indispensable pour le télétravail et les cours à distance

La semaine dernière, Zoom a connu le plus grand jour de son existence avec plus de 343 000 nouveaux utilisateurs dans le monde, selon Forbes . Avec la fermeture des entreprises et des écoles, plus que jamais, les gens se tournent vers le service en ligne pour se connecter à distance avec leurs collègues et leurs enseignants. Voici donc quelques conseils pour exploiter au mieux Zoom. TL;DR - souriez, vous êtes filmé·e.