Vernis et masque assortis : une tendance qui joint l’utile à l’agréable

Entre vagues de chaleur et poussées d’acné intempestives sur le menton et les joues, difficile de ne pas se plaindre du port du masque. Mais pourquoi ne pas changer de perspective et tenter de voir la vie masquée du bon côté ? Notre conseil : se trouver un joli bandana - ou foulard en soie - et essayer de voir cet acte citoyen comme une occasion de parfaire votre style et de jouer avec les accessoires cet été. Le port du masque est une nécessité, alors autant s’investir à fond, comme les nail-artists avant-gardistes d'Instagram qui ont lancé la prochaine grande tendance en matière de style : un vernis assortis au masque de protection.