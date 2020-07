6 crèmes solaires qui ne détruisent pas les récifs coralliens

La crème solaire est peut-être la meilleure amie de votre peau, mais on ne peut pas en dire autant des récifs coralliens. Il y a quatre ans, une étude publiée dans les Archives of Environmental Contamination and Toxicology a conclu que les écrans solaires formulés avec de l'oxybenzone, un ingrédient populaire de filtrage des UV, tuaient les récifs coralliens et provoquaient le blanchiment des coraux , en particulier dans les zones très touristiques comme Hawaii et les Caraïbes. C'est donc une très mauvaise nouvelle pour les milliers d'organismes qui dépendent de l'écosystème marin pour leur survie.