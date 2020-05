Le masque facial embue vos lunettes ? 3 conseils pour y remédier

Selon un article publié dans la revue médicale Annals of the Royal College of Surgeons of England par les docteurs Sheraz Shafi Malik et Shahbaz Shafi Malik, le savon et l'eau sont votre saint Graal. Après vous être lavé les mains (pendant deux minutes consécutives, bien sûr), il suffit de faire mousser du savon sur chacun des verres de vos lunettes et de les laver soigneusement à l'eau chaude. Après le lavage, laissez-les sécher complètement à l'air libre. L'étude indique que le savon "laisse une fine pellicule de tensioactif" qui fait que "les molécules d'eau se répartissent uniformément en une couche transparente". Le résultat ? Pas de buée.