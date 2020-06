Comment (enfin) avoir une peau nette, selon une experte

Plus les pores sont propres, plus son aspect sera réduit. Les avantages sont donc doubles : moins d'éruptions et des pores plus serrés. Dija indique également qu'on a souvent tendance à négliger l'importance du nettoyage bien que celui-ci donne presque les mêmes résultats qu'un toner ou un masque. "Les toniques et les masques sont bons mais pas nécessaires. Si vous appliquez votre nettoyant et le laissez agir pendant que vous vous brossez les dents, que vous lui donnez deux bonnes minutes, puis que vous le rincez, vous obtiendrez de bien meilleurs résultats. Tout ce dont vous avez besoin pour l'activer et vraiment éclaircir la peau, ce sont vos mains et de l'eau chaude."