Was genau ist reine Haut & wie bekommst du sie?

Was reine Haut für dich bedeutet, hängt stark von deinen Erwartungen an deine Haut ab und davon, wie sie in der Vergangenheit aussah. Wenn du es nach intensiver Skincare schaffst, dass dein Gesicht frei von Pickeln und anderen Unreinheiten ist, dann würdest du wahrscheinlich behaupten, du hast endlich reine Haut. Was aber, wenn dann plötzlich wieder einer dieser nervigen roten Punkte auf deiner Stirn aufblitzt? Ist deine Haut dann schon wieder unrein? Diese Frage kannst nur du dir beantworten. Denn wie du deine Haut wahrnimmst und sie pflegst, definiert auch dein Verständnis von reiner Haut.