„Es liegt am Alkohol“ & andere Rosacea-Mythen, die so nicht stimmen

In schlimmen Phasen brennt und juckt meine Haut.Sie schwillt an und pulsiert. Sie hält mich davon ab, zu schlafen und lenktmich von meiner Arbeit ab. Und da habe ich noch nicht von den psychologischenAspekten gesprochen – wie Dates, die ich abgesagt habe. Oder Phasen, in denenich stundenlang vorm Spiegel stehe und weine und mich absolut hoffnungslosfühle. Oder Meetings, in denen ich mich aus Scham nicht zu Wort melde.Mittlerweile mache ich eine Therapie, um die vielen Jahre aufzuarbeiten, indenen mein Selbstbewusstsein gelitten hat. Die Dermatologin Dr. Anjali Mahto sagt, Rosacea wird von vielen nichternstgenommen. „Es scheint weder in den medizinischen, noch in den kosmetischenBereich zu fallen. Mit einer für alle sichtbaren Hautkrankheit leben zu müssen,kann sehr schwer sein – besonders, wenn es sich um eine handelt, die meist inden ungünstigsten Situationen aufkommt oder durch Stress getriggert wird. DieAuswirkung, die die Haut auf unser Selbstbewusstsein und unser Körperbild habenkann, sollte niemals trivialisiert oder ignoriert werden.“