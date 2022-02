La rosacée n’est pas due à l’alcool, ni à ces 8 autres mythes

Savoir qu'une maladie est incurable peut être incroyablement décourageant. Lorsque j'ai été diagnostiquée, j'étais en déni de ma peau et de l'impact de mes actions. Je me suis dit : À quoi bon me priver d'alcool, de bains chauds, de nourriture délicieuse et de soirées bien arrosées si rien de tout cela ne peut me guérir ? Pourquoi ne pouvais-je pas continuer comme si de rien n'était ? Avec le temps, j'ai compris que, même si elle ne disparaîtrait jamais complètement, ma rosacée pouvait être contrôlée. De nombreuses personnes viennent me demander conseil parce qu'elles craignent de faire perdre du temps à un·e dermatologue ou que leurs préoccupations ne soient pas prises au sérieux. Le Dr Mahto utilise souvent son compte Instagram pour parler de l'aspect psychologique de la vie avec des problèmes de peau. "Toute affection cutanée qui restreint votre vie quotidienne ou affecte la façon dont vous vous sentez doit être prise au sérieux par un dermatologue. On doit vous permettre de vous sentir maître de votre peau et éviter que votre peau ne vous contrôle".