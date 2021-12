Le guide ultime pour faire la peau à vos points noirs

Tous les points noirs ne sont pas faits de la même façon, et certains peuvent être plus gros, plus profonds et plus douloureux que d'autres. Selon le Dr King, si l'utilisation de rétinoïdes et d'AHA topiques n'est pas efficace sur un point noir plus important, cela peut être le signe d'une affection différente. "Si votre routine de soins de la peau n'apporte aucune amélioration, il peut s'agir d'un pore dilaté ou d'un kyste", dit-elle.