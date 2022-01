Alcool : 10 conseils originaux pour réduire votre consommation

Bien entendu, chaque personne a des objectifs et des limites différents en matière de consommation d'alcool ; votre méthode, et si/quand vous choisissez de l'employer, vous appartient totalement. Le meilleur conseil que j'aie jamais entendu pour réduire sa consommation à la maison est de reporter son verre de vin le soir jusqu'à ce que vous ayez préparé et mangé le dîner - le plus souvent, l'envie de vin est assouvie par le repas. Et si ce n'est pas le cas et que vous prenez votre vin pendant ou après le repas, vous vous sentirez tout de même moins coupable le lendemain d'avoir bu quelques verres. Mais ceci n'est utile que si vous êtes quelqu'un qui veut réduire sa consommation régulière d'alcool à la maison et qui n'a que peu d'utilité pour le ou la buveu·r·se social·e.