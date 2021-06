Nous pourrions donc supposer que les sentiments de reproche, de honte et de regret que les femmes ressentent lorsqu'elles abusent de l'alcool sont en grande partie des symptômes d'actes commis par des hommes abjects. "Les femmes se culpabilisent et pensent que si elles n'avaient pas bu, cela ne serait pas arrivé", explique Davies. "Dès le plus jeune âge, on nous fait passer le message qu'il faut faire attention - et d'une certaine manière, on se reproche de s'être soûlées alors que ce n'est pas de notre faute. Les femmes ont aussi le droit de boire !"