Wieso sich Frauen fürs Betrunkensein mehr schämen als Männer

Eine Studie der University of Sussex von 2011 ergab, dass diese gender-abhängige Doppelmoral – mit der sich Frauen ohnehin schon in fast jedem anderen Lebensbereich herumschlagen müssen – auch beim Alkoholkonsum eine Rolle spielt. In den Gesprächen mit Student:innen fand die Studie heraus, dass Eigenschaften wie „Betrunkensein in der Öffentlichkeit“ als „maskuliner“ empfunden wurden und dass Teilnehmende ihren Trinkstil oft an ihre Gender-Identität anpassten. In diesem Kontext auch interessant: Laut einer Vielzahl wissenschaftlicher Essays konzentrierten sich solche Studien zum Alkoholverhalten vor den 1990ern fast ausschließlich auf Männer.