Mein Freund trinkt keinen Alkohol mehr & es verändert unsere Beziehung

2021 machten wir also beide beim Dry January mit – mit großem Erfolg. Es war erleichternd zu wissen, dass wir uns auch ohne Gläser in der Hand leiden konnten . Für mich wurde dieser nüchterne Monat trotzdem zur Herausforderung, und als der 1. Februar anbrach, war ich mehr als bereit für ein großes Glas Pinot Noir. Ich stieß also mit einem schönen Wein auf einen erfolgreichen Dry January an und fiel schon bald zurück in alte Gewohnheiten: einen kleinen Gin Tonic nach der Arbeit, einen Drink zu viel am Freitagabend, einen feierlichen Sekt, wenn irgendwas gut gelaufen war, und ein Glas zum Trost, wenn etwas nicht so gut gelaufen war.