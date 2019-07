Also nur nochmal zur Klarheit: Es ist wirklich gut, dass Leute ihre Erfahrungen mit einem Leben ohne Alkohol teilen. Das bestätigt auch Carter Barnhart , Chief Experience Officer der Newport Akademie, einer Klinik für Sucht- und psychologische Krankheiten von Jugendlichen. „Früher trafen sich die Menschen bei den Anonymen Alkoholikern oder im Keller einer Kirche, und schämten sich für ihr Problem, was das Reden über ihren Kampf nur erschwerte“, erklärt sie. Mit der steigernden Akzeptanz und der Normalisierung des Themas, wird das Stigma, das an der Alkoholsucht und an Alkoholiker*innen haftet, langsam aber sicher beseitigt. „Und darüber freue ich mich sehr“, fügt Barnhart hinzu.