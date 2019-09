Alkoholfreie Chocktails, auch Mocktails genannt, sind eine super Alternative, wenn du auf der nächsten Party nicht einfach nur an einem Wasser nippen willst oder wenn dir alkoholfreies Bier ganz einfach nicht schmeckt. Denn irgendwie macht das ja schon viel aus, wenn man so einen schicken Drink in der Hand hält, das fühlt sich gleich viel mehr nach Party und viel weniger nach verlegen rumstehen an. Außerdem, und das ist neben dem wirklich leckeren Geschmack ein nicht zu unterschätzender Vorteil, wird man mit einem Mocktail in der Hand nicht ständig gefragt, ob man denn schwanger, trockene*r Alkoholiker*in oder einfach nur langweilig sei. Denn ja, der Struggle in geselliger Runde trinken zu müssen ist leider immer noch ziemlich real. Natürlich kannst du diese alkoholfreien Cocktails auch alleine zu Hause auf dem Sofa in Jogginghose genießen, ist klar.