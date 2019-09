Doch irgendwann wendet sich die Medaille, plötzlich fangen ihre Geschichten an, ein anderes Ende zu nehmen. Sie erzählen von Verlust, Arbeitslosigkeit, Körperverletzung, Misshandlung, Verhaftung wegen Alkohol am Steuer – die Ausschnitte ihrer 30er fahren fort mit Entzugsversuchen, vom alleine leben in einem anmaßenden Wohnschlafzimmer über einem Londoner Pub. „Man sagt, dass man in London immer auf der Suche nach einem Job, einer Wohnung oder einem Partner ist“, schreibt Amy. „Mir war nur nicht bewusst, wie leicht es ist, alles auf einmal zu verlieren.“



Alkoholismus ist ein starkes Wort, eines, das für viele Menschen unterschiedliche Bedeutungen trägt. Wir benutzen es scherzhaft, ironisch, oder flüstern es, wenn wir ernsthafte Vermutungen haben. Oft wird es aber gerade dann nicht ausgesprochen, wenn es nötig wäre. Sogar jetzt, seit 5 Jahren trocken und mit einem kürzlich veröffentlichten Buch über ihr Trinkverhalten und den Heilungsprozess in den Regalen der Buchhandlungen, scheint Alkoholismus kein Wort zu sein, das einem von uns einfach über die Lippen geht.



„Alkoholismus folgt einem Verlaufsmuster“, erzählt Liptrot mir bei einer Tasse Tee in London, ganz nah dran an dem Leben, das sie einmal führte und über welches sie in ihrem Buch schreibt. „Es fängt damit an, dass du mit deinen Freunden streitest; solange, bis deine Freunde irgendwann nicht mehr deine Freunde sein wollen. Dann läuft es in der Arbeit immer schlechter, bis du irgendwann gefeuert wirst. Du verlierst deinen Job, verlierst Beziehungen, verlässt Partys frühstmöglich, um wieder nach Hause zu kommen und schneller mehr trinken zu können.“



„Vier oder fünf Jahre vor meiner Entzugskur war ich das erste Mal bei den Anonymen Alkoholikern“, fährt Liptrot fort. „Die Menschen um mich herum sagten mir, ich hätte ein Problem und wie die meisten Alkoholiker musste ich erst Phasen durchmachen, in denen ich dagegen ankämpfte, und versuchte meinen Konsum zu kontrollieren, und scheiterte. Ich bin nach der Arbeit in einen Laden mit der Absicht, mir zwei Bier zu holen, nur um mich ein paar Stunden später erneut vor dem Kühlregal wiederzufinden und mit vier Flaschen wieder nach Hause zu gehen. Das ist passierte bestimmt mehrere hundert Mal.“