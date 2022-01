So hilft TikTok jungen Frauen dabei, mit dem Trinken aufzuhören

Crissy ist seit etwas mehr als einem Jahr auf Alkoholentzug. 2021 versuchte sie, den gesamten Januar auf Alkohol zu verzichten, da sie gemerkt hatte, dass sie jede Nacht „eine oder zwei Flaschen“ Wein getrunken hatte, um mit dem Stress bei der Arbeit zurechtzukommen. „Meine Beziehung zum Alkohol fühlte sich so an, als hätte ich Schulden, die ich nicht zurückzahlen konnte. Ich war ständig ängstlich und deprimiert, also betrank ich mich. Durch meinen Kater am nächsten Tag nahmen meine Ängste und meine Niedergeschlagenheit nur noch mehr zu“, sagt sie. Wie viele andere hoffte auch sie, „einen Ausweg zu finden, ohne mit dem Trinken aufhören zu müssen“. Als der Januar dann vorbei war, wollte sie sehen, wie lange sie es ohne Alkohol aushalten würde. Sie war sich aber nicht sicher, ob sie für immer abstinent bleiben würde. Dann begann sie im Sommer, TikTok-Content über ein Leben ohne Alkohol zu teilen. Das bestärkte sie in ihrem Entschluss, alkoholfrei zu leben.